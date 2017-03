Equinet belässt SLM Solutions auf 'Reduce' - Ziel 27,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SLM Solutions Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für SLM Solutions auf "Reduce" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen.Der Ausblick des 3D-Druckerherstellers liege unter seinen Erwartungen, erfülle aber die Marktprognosen, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Donnerstag. Die guten Wachstumsaussichten in der Marktnische hält er für bereits in den Papieren berücksichtigt./tih/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.