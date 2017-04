Equinet belässt Fielmann auf 'Neutral' - Ziel 67 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Fielmann nach endgültigen Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen.Die Optikerkette sei stark in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Simon Heilmann in einer Studie vom Donnerstag. Gründe dafür seien unter anderem das günstige Marktumfeld in Deutschland und die Eröffnung weiterer Filialen. Gleichwohl sei er nicht sicher, ob das aktuelle Geschäftsmodell die weiterhin übermäßig hohe Bewertung der Aktien rechtfertige./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.