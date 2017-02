Equinet belässt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel 7,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen.Das Finanzinstitut habe zwar überraschend gute Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Donnerstag. Das habe aber an Sondereffekten gelegen. Die bereinigte Gewinnentwicklung sei seinen Erwartungen hinterhergehinkt. Zudem dürften Umstrukturierungsaufwendungen die Bank in den Jahren 2017 und 2018 belasten./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.