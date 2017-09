Equinet belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 118 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat Bayer nach der beschleunigten US-Zulassung für sein Krebsmittel Copanlisib (Aliqopa) auf "Buy" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen.Die Markteinführung in den Vereinigten Staaten werde sofort erfolgen, schrieb Analystin Marietta Miemietz in einer Studie vom Freitag. Sie erwarte Spitzenumsätze in diesem Nischenbereich von 0,1 Milliarde Euro./ck/tav Datum der Analyse: 15.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.