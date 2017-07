Equinet belässt Allianz auf 'Accumulate' - Ziel 185 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Allianz SE nach Eckdaten für das zweite Quartal auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen.Der Versicherer habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Donnerstag und verwies dabei vor allem auf den Nettogewinn. Alles in Allem sprach er von einem starken Ergebnis, das ihn in seiner positiven Haltung zur Aktie bestärke./tih/zb Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.