Equinet belässt Allianz SE auf 'Neutral' - Ziel 200 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat die Aktie des Versicherers Allianz SE mit Blick auf die angestrebte Übernahme der restlichen Anteile am Kreditversicherer Euler Hermes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen.Angesichts der gebotenen 122 Euro je Aktie für die ausstehenden 24 Prozent an Euler Hermes erscheine die Transaktion zwar leicht gewinnverwässernd, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Montag vorliegenden Studie. Doch in Anbetracht der erzielbaren Synergien sei der Preis nicht zu hoch. Der Einfluss auf die Gewinne der Allianz sei zudem überschaubar./gl/mis Datum der Analyse: 27.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.