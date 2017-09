EYEMAXX AG: Kapitalausstattung und Projektpipeline gestärkt

Die EYEMAXX Real Estate AG hat laut SRC Research mit einer erfolgreichen Kapitalerhöhung ihre Kapitalposition weiter gestärkt und damit auf die erneut ausgebaute Projektpipeline reagiert. Die Analysten sehen deswegen die weitere Entwicklung des Unternehmens mit Zuversicht und bestätigen ihr positives Rating.

Das Unternehmen habe am 21.09.2017 die erfolgreiche Platzierung von knapp 417 Tausend neuen Eyemaxx-Aktien im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung bekannt gegeben, aus der dem Unternehmen rund 5,0 Mio. Euro zugeflossen seien (brutto). Der Bezugspreis habe bei 12,00 Euro je Aktie gelegen und die Kapitalerhöhung sei mehr als zweifach überzeichnet gewesen.

Nachdem die Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr, das in einigen Wochen am 31. Oktober ende, bereits zwei Wandelanleihen im Volumen von rund 4 Mio. Euro bzw. rund 20 Mio. Euro begeben habe, wertet SRC Research die Kapitalerhöhung als einen sinnvollen Schritt, um den Finanzierungsmix des Konzerns zu verbessern und die Kapitalposition zu stärken. Dies sei vor allem geboten, da Eyemaxx durch ein zweites Entwicklungsprojekt in Schönefeld bei Berlin, welches Ende August akquiriert worden sei, die Pipeline an Entwicklungsprojekten noch einmal von rund 540 Mio. Euro auf über 740 Mio. Euro aufgestockt habe.

Positiv sei nach Einschätzung der Analysten auch die Tatsache, dass der Streubesitz der Gesellschaft, der zuvor bei knapp 50 Prozent gelegen habe, dank der Kapitalerhöhung nun auf 54,35 Prozent angestiegen sei.

SRC Research bestätigt deswegen seine Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“ und hat nach der gelungenen Kapitalmarkttransaktion das Kursziel von 18,00 Euro auf 19,00 Euro erhöht.

