EQS: Langfristig wieder hohe Margen

EQS hat nach Darstellung von GBC im ersten Halbjahr den Umsatz deutlich gesteigert, das Wachstum des Ergebnisses sei aber noch unterproportional ausgefallen. Die Analysten rechnen aber damit, dass sich die internationale Expansion langfristig auszahlen werde und eine Rückkehr zu dem hohen Margenniveau der Vergangenheit möglich sei.

Die EQS Group habe ihre Umsatzerlöse zum ersten Halbjahr 2017 gemäß GBC um 45,2% auf 15,01 Mio. Euro gesteigert. Hintergrund dieser Entwicklung seien zum einen die operativen Verbesserungen und zum anderen die erstmalige Konsolidierung der ARIVA.DE AG gewesen. Insgesamt habe die ARIVA.DE mit 3,5 Mio. Euro einen wesentlichen Umsatzbeitrag geliefert, jedoch sei die EQS Group auch rein organisch um 11,3% gewachsen.

Deutliche Umsatzsteigerungen seien insbesondere im Inland erzielt worden, hier habe die EQS Group ihre Umsätze um 60,3% auf 11,85 Mio. Euro (VJ: 7,39 Mio. Euro) gesteigert. Eine maßgebliche Rolle spiele hier das regulatorische Umfeld. So sei zum Juli 2016 die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) in Kraft getreten. Im Rahmen der MAR seien die Publizitätspflichten im Bereich Directors‘ Dealings und Ad-Hoc deutlich ausgeweitet worden. Dies spiegele sich auch im Nachrichtenvolumen der EQS Group wider, welches um 20,0% auf 10.479 Nachrichten anstiegen sei.

Gleichsam profitiere auch die ARIVA.DE AG von der EU-Verordnung PRIIP, welche zum 01.01.2018 in Kraft treten solle. Gemäß der EU-Verordnung PRIIP würden standardisierte Basisinformationsblätter für alle verpackten Finanzprodukte gefordert (z.B. kapitalbindende Lebensversicherungen oder Zertifikate), welche stets aktuelle Kennzahlen aufweisen sollen. ARIVA.DE habe bereits große Kunden im Bereich der Banken und Versicherungen für dieses Produkt gewinnen können.

Auch im Ausland habe die EQS Group weiter wachsen und die Umsätze um 7,5% auf 3,16 Mio. Euro steigern (VJ: 2,94 Mio. Euro) können. Alle ausländischen Dependancen würden deutliche Umsatzsteigerungen aufweisen, bis auf Asien. Jedoch stehe in Asien der Break- Even im Vordergrund und so sei ein Fokus auf die profitabelsten Produkt- und Kundenbereiche gelegt worden.

Ergebnisseitig habe sich die EQS Group leicht unterproportional zum Umsatz gesteigert. Das EBITDA sei um 28,7% auf 1,55 Mio. Euro (VJ: 1,21 Mio. Euro) gestiegen und die Marge habe sich von 11,7% im Vorjahr auf 10,3% reduziert. Hintergrund dieser Entwicklung seien insbesondere die Infrastrukturinvestitionen, bedingt durch die globale Expansion, gewesen. Den Investitionen sollten mittelfristig Erträge gegenüberstehen und die Analysten würden davon ausgehen, dass sich die Ergebnissituation im Rahmen der Expansion langfristig rentieren werde. Dies zeige sich auch in der asiatischen Tochtergesellschaft, welche dieses Geschäftsjahr erstmalig einen Break-Even erreiche.

Auf Basis der guten Ergebnisse des ersten Halbjahres 2017 würden die Analysten ihre Prognosen bestätigen. Aus Sicht des Researchhauses sollte die EQS Group von den Megatrends der Globalisierung, Digitalisierung und der zunehmenden Regulierung profitieren. Gegenwärtig sei das Ergebnis noch von Expansionskosten belastet, jedoch würde GBC davon ausgehen, dass die EQS Group AG langfristig zu ihren historischen Margenniveaus von über 20% zurückkehren werde. Insbesondere da das Unternehmen durch die Cloud-basierten Lösungen über ein äußerst skalierbares Geschäftsmodell verfüge. Für die EQS Group AG hätten die Analysten auf Basis eines DCF-Modells weiterhin einen fairen Wert von 55,10 Euro je Aktie ermittelt. Vor dem Hintergrund der äußerst dynamischen Entwicklung des Aktienkurses würde weiterhin das Rating Halten vergeben.

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.more-ir.de/d/15547.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.