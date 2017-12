EQS Group AG: Wachstumsstory intakt

Die Analysten von GSC Research erwarten für die EQS Group AG mittelfristig auf Ertragsseite noch Belastungen. Hintergrund hierfür sei die weiter fortgeführte Internationalisierung und der Ausbau des Produktportfolios. Anschließend aber sei mit einer deutlich steigenden Profitabilität zu rechnen.

Nach Aussage von GSC sei EQS durch die in den vergangenen Jahren betriebene Internationalisierung mittlerweile an allen wichtigen Finanzplätzen der Welt vertreten. Als zweite Stoßrichtung neben der Internationalisierung forciere der Konzern zunehmend den Ausbau des Produktportfolios sowie die Erschließung neuer Kundengruppen. Dabei profitiere die Gesellschaft unverändert von den grundsätzlichen Markttreibern wie beispielsweise einer verstärkten Regulierungen und den damit gestiegenen Anforderungen an die Unternehmen.

Mittels cloud-basierter Lösungen, die eine hohe Skalierbarkeit der Erträge erwarten lassen, erschließe das Unternehmen nach Darstellung von GSC Research verstärkt den Wachstumsbereich Governance, Risk & Compliance (GRC). In diesem Rahmen solle der Konzern zu einem Technologieunternehmen ausgebaut werden. Dabei liege der Fokus für die nächsten Jahre zunächst auf Wachstum, langfristig solle aber mit einer EBIT-Marge von mindestens 25 Prozent das frühere Margenniveau wieder erreicht werden.

Demnach erwartet das Analystenteam für die nähere Zukunft ertragsseitig noch eine gewisse Durststrecke, bevor nach Abschluss der bis 2020 geplanten Investitionen in den Ausbau des Cloud-Geschäfts ein deutlicher Ergebnisschub eintrete. Parallel sollen aber laut GSC Research auch immer mehr Auslandsmärkte und neue Produkte mit steigenden Umsatzvolumina die Gewinnschwelle überschreiten und so mit positiven Ergebnisbeiträgen die Margenentwicklung von EQS unterstützen. Nach Meinung der Analysten stelle die solide Eigenkapitalquote ein gutes Polster in der anhaltenden und voraussichtlich zunächst noch relativ ertragsschwachen Investitions- und Wachstumsphase des Unternehmens dar. Daher sei man weiterhin von der grundsätzlichen Wachstumsstory von EQS mit dem Cashflow-starken Geschäftsmodell überzeugt.

Der von FCF veröffentlichte aktuelle „Valuation Monitor Q3 2017“ weise für Unternehmen aus dem Sektor Internetprodukte und -dienstleistungen mittlere Umsatz-Multiples von 3,5 für 2018 und 3,0 für 2019 aus. Bei dem derzeitigen EQS-Börsenkurs von 65,80 Euro bewegen sich die entsprechenden Multiples der EQS-Aktie auf Basis der Schätzungen von GSC bei 2,5 und 2,2, womit die EQS-Aktie laut GSC trotz des kräftigen Kursanstiegs der letzten Monate noch deutlich unterhalb der Branchenwerte liege.

Die Analysten von GSC stufen das Papier bei einem auf 70 Euro (zuvor: 58 Euro) erhöhten Kursziel unverändert als Halteposition ein.

