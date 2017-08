Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Volker Sack, Analyst der NORD LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) fest.



Der Bonner Konzern habe ordentliche Zahlen für das zweite Quartal 2017 präsentiert, die aber nicht überrascht hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Insofern sei eine Überarbeitung seiner Schätzungen auch nicht erforderlich. Angesichts des aktuellen Kursniveaus mit KGVs um 15 sehe Sack wenig Kurspotenzial. Zudem dürfte die Möglichkeit von Gewinnmitnahmen zugenommen haben.



Volker Sack, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Deutsche Post-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 34 Euro bestätigt. (Analyse vom 09.08.2017) (09.08.2017/ac/a/d)