Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmit in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Auch "Der Aktionär" sehe für die Altempfehlung Deutsche Post weiteres Aufwärtspotenzial und rate zum Kauf, wobei angesichts des zuletzt relativ starken Kursanstieges kurzfristig natürlich immer wieder mit deutlicheren Korrekturen im Zuge von Gewinnmitnahmen gerechnet werden müsse. Der Stoppkurs sollte indes auf 29 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2017) (21.09.2017/ac/a/d)