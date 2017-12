Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) von 40 auf 42 Euro.



Der Bonner Konzern habe eine Standardanleihe und eine Wandelanleihe emittiert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Beide Anleiheemissionen würden zu einer Laufzeit-Verlängerung der Finanzschulden und einer Reduzierung der Zinskosten der Deutschen Post AG führen. Daher werte Diermeier die Emissionen trotz der leichten Verwässerung durch die neue Wandelanleihe positiv, zumal die Wandlungsprämie bei 40% liege. Seine Prognosen würden unverändert bleiben.



Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Deutsche Post-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 40 auf 42 Euro angehoben. (Analyse vom 08.12.2017) (08.12.2017/ac/a/d)