Deutsche Grundstücksauktionen: Dynamische Entwicklung setzt sich fort

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG knüpft in diesem Jahr laut GBC an die guten Ergebnisse aus den Winterauktionen 2016 an. Es sei zuletzt sowohl der Objektumsatz als auch die Nettocourtage gesteigert worden, die Analysten rechnen mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung.

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) habe am 30.03.2017 die Ergebnisse der Frühjahresauktionen 2017 veröffentlicht. Nachdem die Ergebnisse der Winterauktionen 2016 gemäß GBC bereits das beste Ergebnis seit 2006 dargestellt hätten, hätten sich die Frühjahresauktionen 2017 ähnlich dynamisch entwickelt. Im Vergleich zum Vorjahr habe das Unternehmen den Objektumsatz um 35,9% auf 26,40 Mio. Euro (VJ: 19,43 Mio. Euro) gesteigert. Hervorzuheben sei, dass diese Steigerung erzielt worden sei bei einer nur um 2,9% gestiegenen Objektanzahl auf 422 (VJ: 410 Objekte). Die Steigerung des Objektumsatzes habe sich auch deutlich auf die erzielte Nettocourtage niedergeschlagen, welche sich um 14,4% auf 2,46 Mio. Euro (VJ: 2,15 Mio. Euro) erhöht habe.

Hintergrund dieser dynamischen Entwicklung seien starke Beiträge von nahezu allen Auktionsgesellschaften, wobei die Westdeutsche Grundstücksauktionen AG mit Rekord-Objektumsätzen in Höhe von 7,93 Mio. Euro und einem Wachstum von 249,7 Prozent (Vorjahr: 2,27 Mio. Euro) die deutlichste Steigerung erreicht habe.

Ein entscheidender Faktor für erfolgreiche Auktionen stellt nach Meinung von GBC die Einwerbung von attraktiven und steigerungsfähigen Objekten dar. Hier habe die DGA zum einen organisch wachsen und viele gute Objekte für Auktionen akquirieren können. Zum anderen habe auch die öffentliche Hand – u.a. die BVVG (Bodenverwertungs- und verwaltungs GmbH) - viele steigerungsfähige Objekte eingeliefert.

Die sehr erfolgreichen Frühjahresauktionen würden die Erwartung der Analysten bestätigen, dass die Deutsche Grundstücksauktionen AG sehr erfolgreich im gegenwärtigen Marktumfeld operiere. Auf Basis der DCF-Analyse bewertet GBC die DGA mit 17,10 Euro je Aktie. Bei einem gegenwärtigen Aktienkurs von 15,25 Euro ergebe sich ein Kurspotential von über 12,1%. Darüber hinaus erwarten die Analysten für das GJ 2016 eine Dividende in Höhe von 0,72 Euro je Aktie, was einer Dividendenrendite von 4,7% entspreche. Vor dem Hintergrund des Kurspotentials und der attraktiven Dividendenrendite vergibt GBC erneut das Rating KAUFEN.

