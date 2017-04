Deutsche Bank senkt Ziel für BHP Billiton auf 1450 Pence - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für BHP Billiton nach Produktionsdaten zum dritten Quartal von 1460 auf 1450 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Das schlechte Wetter und der streikbedingte Produktionsstillstand in der chilenischen Escondida-Kupfermine hätten den Minenkonzern schwer getroffen, schrieb Analyst Patrick Jones in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Jones passte sein Bewertungsmodell entsprechend an./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.