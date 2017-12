Deutsche Bank senkt Innogy auf 'Hold' und Ziel auf 39 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Innogy von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 43 auf 39 Euro gesenkt.Mit Blick auf 2018 sollten Anleger die Aktien von unterbewerteten Windkraftverstromern wie Iberdrola kaufen, empfahl Analyst Martin Brough in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Energieversorgerbranche. Für die RWE-Ökostromtochter Innogy befürchtet der Experte in nächster Zeit jedoch sinkende Gewinnmargen im Privatkundengeschäft./edh/tih Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.