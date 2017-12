Deutsche Bank nimmt Uniper mit 'Buy' wieder auf - Ziel 26,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper SE":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Uniper mit "Buy" und einem Kursziel von 26,50 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen.Mit Blick auf 2018 sollten Anleger die billigen Aktien klassischer Kohleverstromer wie Uniper kaufen, empfahl Analyst James Brand in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Energieversorgerbranche. Der Kraftwerksbetreiber sollte in den kommenden Jahren ein starkes Gewinnwachstum verzeichnen./edh/tih Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.