Deutsche Bank nimmt Kion mit 'Buy' wieder auf - Ziel 78 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Kion mit "Buy" und einem Kursziel von 78 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen.Sie teile die Begeisterungen von Investoren über die Themen Automatisierung und Digitalisierung, schrieb Analystin Felicitas von Bismarck in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese dürften auch für die Hersteller von Gabelstaplern und Lagertechnik über Jahre hinaus die dominierenden Themen sein./bek/das Datum der Analyse: 04.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.