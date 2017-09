Deutsche Bank nimmt Deutsche Börse mit 'Buy' wieder auf

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Deutsche Börse mit "Buy" und einem Kursziel von 110 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen.Die Aktien des Börsenbetreibers erschienen auch trotz der geplatzten Fusion mit dem Wettbewerber London Stock Exchange sehr attraktiv, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer Studie vom Freitag. Die Deutsche Börse verfüge als alleinstehendes Unternehmen über strukturelle Wachstumsmöglichkeiten. Zudem könnten die Deutschen deutlich von einem zyklischen Aufschwung infolge einer Normalisierung der Geldpolitik in Europa profitieren./la/ag Datum der Analyse: 01.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.