Deutsche Bank hebt Ziel für SLM Solutions auf 55 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für SLM Solutions von 40 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die erneute Prognosesenkung sei nochmals Folge des gescheiterten Übernahmeangebots von General Electric, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf der Messe Formnext sei die anhaltende Nervosität in der Vorwoche deutlich spürbar gewesen. Der Experte sieht aber nun eine gute Einstiegsgelegenheit in die Papiere des 3D-Drucker-Herstellers./ag/mis Datum der Analyse: 27.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.