Deutsche Bank hebt Ziel für Rio Tinto auf 4300 Pence - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Rio Tinto von 4200 auf 4300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der globale Aluminiummarkt dürfte wegen Produktionsverknappungen in China in der zweiten Jahreshälfte 2017 bis 2019 deutliche Defizite aufweisen, schrieb Analyst Patrick Jones in einer weltweiten Branchenstudie zu Minenwerten vom Dienstag. Er hob daher seine Ergebniserwartungen 2018 für Rio Tinto an./ck/das Datum der Analyse: 12.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.