Deutsche Bank hebt Ziel für LafargeHolcim auf 68 Franken - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für LafargeHolcim von 66 auf 68 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Xavier Marchand erhöhte in einer Studie vom Dienstag seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2018 um 2 Prozent und liegt damit weiter um 5 Prozent über der Konsenserwartung. Für die Geschäfte des Zementkonzerns in den USA sowie im Nahen Osten und in Afrika ist er optimistischer geworden./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.