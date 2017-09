Deutsche Bank hebt Ziel für Jungheinrich auf 35 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Jungheinrich Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Jungheinrich von 32 auf 35 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Der Zyklus im europäischen Investitionsgütersektor habe den Zenit noch nicht erreicht, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Jungheinrich sei gut positioniert, um vom strukturellen Wachstum im Bereich elektrische Gabelstapler und Lagerhaussysteme in Europa und China zu profitieren. Seine Bewertung basiere nun auf den Schätzungen für 2018. Chancen und Risiken stünden aber in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander, begründete er sein Anlagevotum./ajx/ag Datum der Analyse: 13.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.