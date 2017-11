Deutsche Bank hebt Ziel für Enel auf 5,40 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Enel von 5,00 auf 5,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Der Versorger habe seine Wachstumszele bis 2020 angepasst, schrieb Analystin Virginia Sanz De Madrid Grosse in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollte die Strategie aufgehen, wäre ein deutlicher Bewertungsaufschlag gerechtfertigt. Die Expertin hält die Ziele aber für ambitioniert und bleibt zunächst an der Seitenlinie./ag/zb Datum der Analyse: 27.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.