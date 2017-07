Deutsche Bank hebt Ziel für Carl Zeiss Meditec an - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec vor Zahlen am 7. Augustvon 36 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Er rechne mit Blick auf den anstehenden Bericht zum dritten Geschäftsquartal mit einem soliden Wachstum der Umsätze, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer Studie vom Freitag. Das operative Ergebnis (Ebit) des Medizintechnik-Konzerns dürfte hingegen nur moderat zugelegt haben. Das Kursziel hob er wegen höherer Gewinne aus Währungsabsicherungsgeschäften im Jahr 2017 an. Zudem sei er für die kommenden Jahre optimistischer gestimmt für die Ebit-Margen-Entwicklung./ck/zb Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.