Deutsche Bank hebt Ziel für ASML auf 115 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ASML von 105 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Sollte sich, wie in der koreanischen Fachpresse kolportiert, der Auftragseingang von Samsung für 8 EUV-Anlagen als richtig erweisen, sollte dies das Vertrauen in das EUV-Auslieferungsziel der Niederländer von 24 Anlagen bis 2018 stärken, schrieb Analyst Robert Sanders in einer Studie vom Donnerstag./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.