Deutsche Bank hebt Evotec auf 'Buy' - Ziel 17 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Evotec von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 17 Euro belassen.Analyst Falko Friedrichs sieht in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach dem jüngsten Kursrutsch eine attraktive Einstiegsgelegenheit in die Papiere des Wirkstoffforschers. Evotec sei ausgezeichnet positioniert und die Anleger müssten auf dem aktuellen Bewertungsniveau für die Produktpipeline praktisch nichts bezahlen./ag/zb Datum der Analyse: 05.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.