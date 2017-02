Deutsche Bank erhöht Ziel für Carl Zeiss Meditec - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 34 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Der Medizintechnik-Hersteller sei gut in das neue Geschäftsjahr gestartet und habe insbesondere beim Gewinn je Aktie deutlich über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer Studie vom Dienstag. Der Experte hob seine Schätzungen leicht an, bleibt aber wegen der aus seiner Sicht bereits sehr anspruchsvollen Bewertung an der Seitenlinie./tav/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.