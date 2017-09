Deutsche Bank belässt Vodafone auf 'Buy' - Ziel 300 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Pence belassen.Im europäischen Telekomsektor sei eine Kursrally überfällig, schrieb Analyst Robert Grindle in einer Branchenstudie vom Montag. Investitionen lasteten zwar noch immer auf den freien Barmittelzuflüssen, aber ab dem Schlussquartal sollte das Wachstum wieder anziehen. Es könnte daher rasch in den Sektor umgeschichtet werden, weshalb Investoren in Stellung gehen sollten. Seine "Top Picks" sind Telenet, Telefonica, Vodafone, KPN und Liberty Global./ajx/ag Datum der Analyse: 18.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.