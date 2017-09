Deutsche Bank belässt Vodafone auf 'Buy' - Ziel 300 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Vodafone angesichts geplanter zusätzlicher Investitionsaufwendungen ins deutsche Breitbandnetz auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Pence belassen.Dies schrieb Analyst Robert Grindle in einer Studie vom Dienstag. Einerseits verringere sich so der kurzfristige Free Cashflow um 3 Prozent, was sich in den Dividendenausschüttungen negativ widerspiegeln dürfte. Andererseits seien die Pläne eine attraktive Chance in Deutschland und strategische Zu- und Verkaufsoptionen blieben vorhanden./ck/das Datum der Analyse: 12.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.