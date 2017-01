Deutsche Bank belässt Salzgitter auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" belassen.Die Volatilität in Stahlwerten sei weiterhin vor allem durch Sorgen um die Wirtschaft und Preisentwicklungen bei den Rohstoffen begründet, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer Studie vom Donnerstag. Langfristig seien Fortschritte bei den Antidumping-Zöllen und ein Abbau der Überkapazitäten am Markt entscheidend./tav/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.