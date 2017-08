Deutsche Bank belässt Ryanair auf 'Buy' - Ziel 18,20 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Ryanair auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,20 Euro belassen.Angesichts zunehmender Kapazitätsprobleme an Europas Flughäfen sollten diejenigen Airlines strukturell höhere Erträge erwirtschaften, die über viele Slots an gut ausgelasteten Flughäfen verfügten, schrieb Analyst Anand Date in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Dies sei beim Billigflieger Ryanair weniger als bei Branchenkollegen der Fall. Allerdings hätten die Iren auch ein etwas anderes Geschäftsmodell und profitierten von Zusatzleistungen sowie steigenden Passagierzahlen./gl/zb Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.