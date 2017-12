Deutsche Bank belässt Roche auf 'Hold' - Ziel 264 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 264 Franken belassen.Aktuelle Daten zur Studie IMmotion151 über eine Kombinationstherapie bei Nierenkrebs seien grundsätzlich positiv gewesen, schrieb Analyst Tim Race in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es fehle aber noch an Details, so dass Anleger vorerst eine abwartende Haltung einnehmen dürften./tih/edh Datum der Analyse: 11.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.