Deutsche Bank belässt RTL auf 'Buy' - Ziel 95 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für RTL auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen.Analystin Laurie Davison verwies in einer Studie vom Mittwoch auf die Entscheidung des Fernsehkonzerns, seine Kaufoption für die restlichen Anteile an dem Online-Video-Unternehmen BroadbandTV (BBTV) nicht auszuüben. Die BBTV-Bewertung erscheine dem RTL-Konzern höchstwahrscheinlich zu hoch. Das nun eingesparte Geld dürfte aber auf Halde gehalten und nicht in einer Sonderausschüttung an die Aktionäre verteilt werden. Denn RTL habe ein hohes Interesse an der vollen Kontrolle über BBTV und dürfte auf ein Angebot von dritter Seite spekulieren, das dann mit einer Gegenofferte beantwortet würde./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.