Deutsche Bank belässt RTL auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat RTL auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen.Der TV-Werbemarkt leide offenbar unter der Umschichtung von Mitteln in den digitalen Bereich, schrieb Analystin Laurie Davison in einer Branchenstudie vom Mittwoch. ProSiebenSat.1 scheine zudem Marktanteile an Konkurrent RTL zu verlieren, dessen Aktie ihre einzige verbliebene Kaufempfehlung im europäischen Fernsehmarkt sei. Sie erhöhte zudem ihre Schätzungen für die RTL-Contenttochter Fremantle./gl/bek Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.