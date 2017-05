Deutsche Bank belässt Qiagen auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Qiagen vor Zahlen auf "Buy" belassen.Das Biotech-Unternehmen dürfte ein gutes erstes Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer Studie vom Dienstag. Die Ziele für 2017 sollten bestätigt werden, was auf eine anziehende Geschäftsdynamik in den kommenden Quartalen spreche. Nach wie vor sei das Papier recht attraktiv bewertet./ajx/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.