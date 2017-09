Deutsche Bank belässt Osram auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Osram nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen.Mit der LED-Fabrik in Malaysia liege man voll im Plan, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer Studie vom Montag. Die Wafer-Kapazitäten würden mehr als verdoppelt, was allerdings nicht entsprechend auch für die Umsätze gelte. Entscheidend bleibe der Mix der Absatzmärkte, wobei der Lichtspezialist aktuell im Vergleich zu den ursprünglichen vermutlich einen höheren Anteil des profitableren Spezialsegment bevorzuge./ag/mis Datum der Analyse: 25.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.