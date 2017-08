Deutsche Bank belässt Nordex auf 'Hold' - Ziel 14 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Nordex vor den am 3. August erwarteten Zahlen des Windkraftanlagenbauers auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen.Sie rechne mit einem schwachen ersten Halbjahr, schrieb Analystin Virginia Sanz De Madrid in einer Studie am Dienstag. Mit Spannung wartet sie darauf, ob die im ersten Quartal bekräftigten Jahresziele erneut bestätigt werden. Wegen der ungewissen Sicht in die Zukunft habe Nordex zudem die Kommunikationspolitik geändert und werde in Zukunft keine Jahresprognosen mehr abgeben./ck/la Datum der Analyse: 01.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.