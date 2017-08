Deutsche Bank belässt Jungheinrich auf 'Hold' - Ziel 32 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Jungheinrich Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Jungheinrich nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen.Angesichts der hohen Erwartungen seien die Resultate des Gabelstaplerherstellers in Ordnung, schrieb Analystin Franziska Eckersberger in einer Studie vom Mittwoch. Sie seien zwar nicht so eindeutig wie gewohnt, doch die zugrunde liegenden Geschäftstrends erschienen intakt. Die leicht angehobenen Jahresziele seien positiv, kämen aber nicht überraschend. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies die Analystin zudem auf die starke Kursentwicklung der Aktie seit Jahresbeginn./gl/zb Datum der Analyse: 09.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.