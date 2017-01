Deutsche Bank belässt HeidelbergCement auf 'Hold' - Ziel 93 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Hold" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen.Der Tausch von Beteiligungen in Italien der dort aktiven Zementkonzerne könnte den italienischen Zementmarkt wieder in die Gewinnzone führen, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer Studie vom Mittwoch./mis/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.