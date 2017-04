Deutsche Bank belässt HeidelbergCement auf 'Hold' - Ziel 89 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat HeidelbergCement vor Zahlen des Baustoffherstellers zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen.Es sei trotz positiver Preis- und Absatzdaten in den USA im Januar und Februar noch zu früh, um mit Blick auf eine Erholung in Europa auf die Aktie zu setzen, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer Studie vom Donnerstag. Dem operativen Ergebniswachstum (Ebitda) in Nordamerika stehe das schwache Indonesien-Geschäft gegenüber./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.