Deutsche Bank belässt Hannover Rück auf 'Hold' - Ziel 100 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Hannover Rück anlässlich drohender Milliardenschäden in Texas wegen des Tropensturms "Harvey" auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen."Harvey" könnte es in die Top 5 der schadenträchtigsten Wirbelstürme schaffen, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer Branchenstudie vom Dienstag. Unter den vier großen europäischen Rückversicherern dürften Munich Re und Swiss Re die größten Schadensrisiken bergen, Hannover Rück hingegen relativ geringe./edh/gl Datum der Analyse: 29.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.