Deutsche Bank belässt Evonik auf 'Hold' - Ziel 32 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Evonik nach einem Presseinterview auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen.Zwei Hauptaussagen von Vorstandschef Christian Kullmann hätten die These gestützt, dass dieser sich weiter anstrenge, einen kulturellen Wandel beim Chemiekonzern herbeizuführen, schrieb Analyst Tim Jones in einer Studie vom Dienstag. Er verwies auf mögliche Zukäufe in den Kernwachstumsbereichen sowie Kostensenkungspläne für 2018./ck/das Datum der Analyse: 12.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.