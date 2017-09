Deutsche Bank belässt Deutsche Wohnen auf 'Buy' - Ziel 44 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Wohnen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen.Den Spezialisten für Wohnimmobilien zählt Analyst Markus Scheufler in einer Branchenstudie vom Dienstag zu seinen Favoriten in Europa. Er rechnet dank des Investitionsprogramms mit einem Anstieg der Mieteinnahmen um über 5 Prozent. Der Wert des Portfolios dürfte bis 2019 um 17 Prozent pro Jahr zulegen, so der Experte./ag/mis Datum der Analyse: 26.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.