Deutsche Bank belässt Daimler auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Daimler nach einer Konferenz auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen.Die Elektrifizierung der Autos sei das alles beherrschende Thema gewesen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer Branchenstudie vom Freitag. Der Vorstandsvorsitzende von Daimler Financial Services, Klaus Entenmann, habe eine sehr zuversichtlich stimmende Präsentation mit Fokus auf Mobilitätsdienstleistungen gehalten./ajx/tav Datum der Analyse: 15.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.