Deutsche Bank belässt Daimler auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Daimler nach einem Medienbericht über einen möglichen Umbau des Konzerns in eine Holding auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen.Analyst Tim Rokossa sieht nach dem Bericht im "Manager Magazin" seine These einer Aufspaltung gestützt, wie er in einer am Freitag veröffentlichten Studie schrieb. Für die Aktie des Autobauers wäre dies wohl ein starker Kurstreiber. Allein die Mercedes-Sparte einschließlich Vans könnte dann mehr Wert sein als der gesamte Daimler-Konzern derzeit, so Rokossas Berechnung./ajx/ag Datum der Analyse: 24.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.