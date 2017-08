Deutsche Bank belässt BT Group auf 'Sell' - Ziel 265 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "BT Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Aktie des Telekomkonzerns BT Group auf "Sell" mit einem Kursziel von 265 Pence belassen.Quartalszahlen von Virgin Media belegten, dass die Zahl neuer Breitbandanschlüsse in Großbritannien so gering wie zuletzt vor über 10 Jahren ausgefallen sei, schrieb Analyst Robert Grindle in einer Branchenstudie vom Mittwoch. BT habe diese Entwicklung mit der Substitution durch Mobilfunklösungen erklärt. In den kommenden Quartalen dürfte die BT-Aktie unter dieser fortgesetzten Entwicklung leiden./gl/edh Datum der Analyse: 09.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.