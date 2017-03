Deutsche Bank belässt BNP Paribas auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" belassen.Die Aussichten für die französischen Großbanken im einheimischen Privatkundengeschäft hätten sich etwas verdüstert, schrieb Analystin Flora Benhakoun in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Davon sei die Societe Generale am stärksten betroffen, die BNP Paribas hingegen am wenigsten./edh/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.