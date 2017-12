Deutsche Bank belässt Aroundtown auf 'Buy' - Ziel 7,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Aroundtown":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Aroundtown Property auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen.Analyst Markus Scheufler zählt die Aktie des Immobilienunternehmens in einer am Dienstag vorliegenden Studie weiter zum Kreis seiner "Top Picks" in der Branche. Eine knappe Angebotslage bei hochwertigen Büroimmobilien treibe die von Aroundtown erzielbaren Mieten und Immobilienpreise deutlich nach oben./tih/edh Datum der Analyse: 11.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.