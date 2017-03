Deutsche Bank belässt Alstom auf 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Alstom mit Blick auf die Auswirkungen einer möglichen Steuer- und Handelspolitikreform in den USA auf "Hold" belassen.Die Risiken eines Ungleichgewichts zwischen dem Absatz in den USA und den dort für das Unternehmen anfallenden Kosten wären bei einer geänderten Besteuerung für Alstom begrenzt, da beides recht ausgewogen sei, schrieb Analyst Gael de-Bray am Dienstag in einer Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche./gl/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.