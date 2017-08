DZ senkt fairen Wert für ElringKlinger auf 17,50 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ElringKlinger nach Zahlen für das zweite Quartal von 19,00 auf 17,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Operativ habe der Autozulieferer die Erwartungen knapp verfehlt, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie vom Dienstag. Er geht weiter nicht davon aus, dass ElringKlinger das Margenziel von 13 Prozent in den nächsten drei bis fünf Jahren erreichen kann, erwartet aber eine sukzessive Verbesserung in den kommenden Quartalen./gl/edh Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.